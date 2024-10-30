Fenerbahçe Beko, Maccabi’yi Yendi!

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika Karşılaşması

Fenerbahçe Beko, Euroleague’nin 6. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika ile bir araya geldi. Maçın başlangıcı Maccabi Playtika’nın etkili performansıyla şekillendi, ilk çeyrek 21-16’lık skorla tamamlandı. İkinci çeyrek boyunca da rakibinin avantajını sürdüren Maccabi, soyunma odasına 40-38 önde girdi. Üçüncü çeyrek, dış şutlarıyla ön plana çıkan Maccabi Playtika’nın, 27. dakikada skoru 11 sayıya (46-57) taşımasıyla devam etti.

Son Çeyrek Dönüm Noktası

Final periyoduna 9 sayılık bir farkla (58-67) başlayan Maccabi, Fenerbahçe Beko için kritik bir mücadeleye dönüştü. Son çeyrekte, Nigel Hayes-Davis’in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in 3 sayılık basketi ile 36. dakikada öne geçerek durumu 77-76 yaptı. Maçın sonlarına doğru daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son topunu değerlendirememesiyle birlikte sahadan 84-82 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, dördüncü kez galip gelirken, Maccabi Playtika dördüncü mağlubiyetini yaşadı.