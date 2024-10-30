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Spor

Fenerbahçe Beko, Maccabi’yi Yendi!

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Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika Karşılaşması

Fenerbahçe Beko, Euroleague’nin 6. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika ile bir araya geldi. Maçın başlangıcı Maccabi Playtika’nın etkili performansıyla şekillendi, ilk çeyrek 21-16’lık skorla tamamlandı. İkinci çeyrek boyunca da rakibinin avantajını sürdüren Maccabi, soyunma odasına 40-38 önde girdi. Üçüncü çeyrek, dış şutlarıyla ön plana çıkan Maccabi Playtika’nın, 27. dakikada skoru 11 sayıya (46-57) taşımasıyla devam etti.

Son Çeyrek Dönüm Noktası

Final periyoduna 9 sayılık bir farkla (58-67) başlayan Maccabi, Fenerbahçe Beko için kritik bir mücadeleye dönüştü. Son çeyrekte, Nigel Hayes-Davis’in skorer oyunuyla maça ortak olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in 3 sayılık basketi ile 36. dakikada öne geçerek durumu 77-76 yaptı. Maçın sonlarına doğru daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibinin son topunu değerlendirememesiyle birlikte sahadan 84-82 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, dördüncü kez galip gelirken, Maccabi Playtika dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

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