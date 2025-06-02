Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u yendi

FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF YARI FİNALİNE İLERLEDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 101-94 yenerek seriyi 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli takım, bu zaferin ardından play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

MAÇIN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Müsabaka, Türk Telekom’un Hanlan ve Alexander’ın basketleriyle 2. dakikada 7-3 önde geçmesiyle başladı. Fenerbahçe Beko, serbest atış çizgisinden Guduric’in katkısıyla skoru eşitledi ve 3. dakikayı 7-7 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, oyuncularının iyi paslaşmasıyla 8. dakikada 18-13 üstünlüğü yakaladı. Her iki takım da çeyreğin sonuna gelindiğinde boyalı alanı etkili kullanırken, Fenerbahçe Beko birinci periyodu 23-20 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ DENGELİ MÜCADELE

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle sürdü ancak Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık isabetiyle 12. dakikada öne geçti: 27-29. Ankara ekibi, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle maça ortak oldu, Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan sayı üretti. Türk Telekom, Brown’ın etkili performansıyla 19. dakikayı 49-47 önde kapatmasına rağmen dengeli giden mücadelede konuk ekip, Angola’nın son saniye basketiyle soyunma odasına 51-51 beraberlikle girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE HIZLI BAŞLANGIÇ

Hücumda zorlanan Fenerbahçe Beko’ya karşı Türk Telekom, Alexander’ın sayılarıyla 25. dakikada 6 sayılık avantaj yakaladı: 55-61. Sarı-lacivertli taraftarlarının desteğiyle 10-0’lık bir seri yakalayan ev sahibi takım, 27. dakikada skoru 65-61 yaptı. Üst üste gerçekleşen üstünlük değişimlerinin yaşandığı bu çeyrekte konuk ekip, dış atışlardan kaydettiği sayılarla 29. dakikayı 72-70 önde geçti. Serbest atışlarda hata yapmayan Baldwin, Fenerbahçe Beko’ya eşitliği getirirken üçüncü periyot 72-72 tamamlandı.

FINAL PERİYODUNDA DUYGUSAL ANLAR

Türk Telekom, final periyoduna boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi bir başlangıç yaptı ve 36. dakikayı 88-84 önde geçti. Fenerbahçe Beko, son dakikalarda geri dönüş yaptı ve 2 dakika kala 92-91 öne geçti. İkinci şans toplarında başarısız olan Türk Telekom’a karşı, Sertaç Şanlı ile kaydettiği basketlerle ev sahibi takım, son 41 saniyeye 95-94 önde girdi. Molanın ardından Türk Telekom bir top kaybı daha yaparken, Fenerbahçe Beko Guduric ile skorunu artırarak farkı 3 sayıya çıkardı: 97-94. Son anlarda hata yapmayan Fenerbahçe, müsabakayı 101-94 ile kazanarak yarı finale yükseldi.