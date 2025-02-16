Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası’nı Kazandı

BASKETBOLDA MERAKLA BEKLENEN FİNAL

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa’da karşılaştı. Beşiktaş’ı 104-81 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni 87-56 yenerek Dörtlü Final’e yükselirken, Dörtlü Final’de de Galatasaray’ı 89-74 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes’i 85-80 yenerek Dörtlü Final’e yükseldi ve ardından Mersinspor’u 63-83 yenerek finale geçti.

ÖNEMLİ İSİMLER MAÇTA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki karşılaşmayı takip etti. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı desteklemek üzere oradaydı.

TAKIMLARA BÜYÜK DESTEK

Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu’nu tamamen doldurdu. Şanlıurfa’dan ve farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına bu önemli final mücadelesinde büyük destek verdi.