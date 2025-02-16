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Spor

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası Şampiyonu

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MAÇIN DETAYLARI

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa’da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 104-81 yenerek kupayı kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası’nın son şampiyonu olarak çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji’ni 87-56 mağlup etti ve Dörtlü Final’e yükseldi. Dörtlü Final’de Galatasaray’ı 89-74 yenerek finale adını yazdırdı. Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes’i 85-80 yenerek Dörtlü Final’e geçti ve ardından Mersinspor’u 63-83 mağlup ederek finale gelmeyi başardı.

ÖNEMLİ İSİMLERİN KATILIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki karşılaşmayı takip etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salonda bulunarak siyah-beyazlı takıma destek verdi.

TARAFTAR DESTEK VERDİ

Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, 11 Nisan Spor Salonu’nu tamamen doldurdu. Şanlıurfa ve birçok ilden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde büyük bir destek sundu.

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