Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Sahada

FENERBAHÇE BEKO VE ANADOLU EFES’İN MAÇ GÜNÜ

THY EuroLeague’in 24. haftasında temsilcilerimizin Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes mücadele edecek. Yüksek oranların bulunduğu Misli platformunda bu karşılaşmalar canlı şekilde yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Fenerbahçe Beko, bu akşam İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna’yı konuk edecek. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak ve Misli üzerinden canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Beko, ligin 24. haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi ile 2. sırada yer alıyor. Diğer taraftan, Virtus Bologna oynadığı 23 maçta sadece 7 galibiyet alarak 16. sırada bulunuyor.

TAKIMLARDA SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe Beko’da Baldwin ve Wilbekin sakatlığı sebebiyle mücadelede yer alamayacak. Virtus Bologna’da ise Zizic ve Clyburn’ün durumu belirsiz. Daniel Hackett’in de oynayıp oynamayacağı hakkında net bir bilgi yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, EuroLeague’de son 5 maçını kazandı ve bu maçlarda ortalama 91 sayı üretti. Virtus Bologna’nın dış saha maçlarında bu sezon ortalama 168,73 sayı atıldığı gözlemlenirken, Fenerbahçe evinde Virtus Bologna ile oynadığı 2 maçta da çift haneli farklarla galip geldi.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Evren İçener, “Fenerbahçe’de Wilbekin ve Baldwin yok. Virtus Bologna’da Clyburn ile Zizic sakat. Fenerbahçe EuroLeague’de son 5 maçını kazandı ve Olympiacos’u deplasmanda yenmesi, liderlik konusunda iddialı olduklarını gösteriyor. Errick McCollum transferi takıma güç katıyor ve Hayes ile Guduric’in katkıları devam ediyor. Fenerbahçe, kadro kalitesiyle net favori, en az 8 farklı kazanacaklarını düşünüyorum.” dedi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça bahis yapan Misli üyelerinin %9’u Fenerbahçe’nin galip geleceğine inanıyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadelede Misli’de Şampiyon Oranlar kullanıcılara sunuluyor. Fenerbahçe Beko’nun zaferine 1.06 yerine 1.10 oran verilirken, Virtus Bologna’nın kazanma oranı 3.93 yerine 4.08 olarak görülüyor. * Oranlar değişebilirsiniz.

ANADOLU EFES – OLYMPIACOS

Anadolu Efes, bu akşam Yunanistan’ın Olympiacos takımıyla karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak maç 22.15’te başlayacak. Anadolu Efes, EuroLeague’de 23 maçta 11 galibiyet ve 12 mağlubiyetle averajla 12. sırada yer alırken, Olympiacos 16 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.

TAKIMLARDA BELİRSİZLİKLER

Anadolu Efes’te Shane Larkin ve Vincent Poirier’in oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Olympiacos’ta ise Keenan Evans, Thomas Walkup ve Moses Wright sakatlıktan dolayı mücadelede yok. Ayrıca Moustapha Fall, McKissic, Vezenkov ve Vildoza’nın durumları ile ilgili net bilgiler henüz belli olmadı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Olympiacos, EuroLeague’de evindeki maçlarda rakiplerine ortalama 11,36 sayı fark atıyor. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetti ve yüksek sayılar yedi. Olympiacos ile Anadolu Efes’in Yunanistan’da oynadığı son 5 maç ortalama 152,8 sayı üretti.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Evren İçener, “Olympiacos’ta Evans, Walkup ve Wright yok. Anadolu Efes’te Larkin ile Poirier’in durumu belirsiz. Tüm biletler satıldı. Olympiacos, Fenerbahçe’ye kaybettikten sonra kendi oyunlarını oynayamadı ve liderlik hedefini sürdürüyor. Ligin en skorer ve en çok asist üreten takımı olan Olympiacos, taraftar desteğiyle net favori durumda.” şeklinde yorumladı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça bahis yapan Misli üyelerinin %36’sı Olympiacos’un galip geleceğini düşünüyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelenin oranları ise: Ev sahibi Olympiacos’un zaferine 1.14 yerine 1.18 oran verilirken, Anadolu Efes’in kazanma oranı 3.11 yerine 3.23 olarak gösteriliyor. * Oranlar değişiklik gösterebilir.

AVRUPA’DA 860. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiacos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa’da bugüne kadar 859 karşılaşmada 483 galibiyet ve 376 yenilgi aldı. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde 612. kez sahne alacak ve 611 müsabakanın 326’sını kazanıp, 285’inden mağlubiyetle ayrıldı.