Spor

Fenerbahçe, Benfica ile mücadele edecek

fenerbahce-benfica-ile-mucadele-edecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek üzere sahaya çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, play-off aşamasının ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de mücadele edecek. Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek olan maçı Almanya’dan hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu karşılaşma, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek bu prestijli turnuvaya bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Jose Mourinho, rövanşta galip gelerek ilerlemek istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

16 yıl süren bir Şampiyonlar Ligi özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe’de yalnızca Cenk Tosun’un sakatlığı bulunuyor. Rakip Benfica ise Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmek amacıyla mücadele ediyor. Portekiz devi, son 15 sezonun 14’ünde bu turnuvaya katılmayı başardı ve Lizbon’daki rövanşa avantajlı bir şekilde dönmek istiyor.

KEREM YEDİK KULÜBESİNDE

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri devam eden Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

2024 yılı için Türkiye'nin en yüksek gelir vergisi ödeyen kişisi, ihracat kazançlarıyla Baykar'ın Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
Ekonomi

Bitcoin Yükseldi, Düşüş Yaşadı! Altı Haftanın Düşük Seviyesi

Bitcoin, son altı haftanın en düşük seviyelerine yaklaşarak piyasalarda dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.