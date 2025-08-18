Fenerbahçe – Benfica Maçının Hakemi Siebert

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI TARİHİ VE SAATİ
Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek.
MAÇTA GÖREV ALACAK HAKEMLER
Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcı hakemliklerini ise Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Ayrıca, VAR’da Christian Dingert görev alıyor.
RÖVANŞ MAÇI TARİHİ
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de gerçekleştirilecek.