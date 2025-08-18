Fenerbahçe – Benfica Maçının Hakemi Siebert

Spor

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI TARİHİ VE SAATİ

Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu mücadele Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek.

MAÇTA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcı hakemliklerini ise Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Ayrıca, VAR’da Christian Dingert görev alıyor.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de gerçekleştirilecek.

