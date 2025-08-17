Spor

Fenerbahçe Beraberlik Aldı, Icardi Paylaştı

MAÇIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın önemli oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 sona eren maçın ardından sosyal medya aracılığıyla ilgi çekici bir paylaşım yaptı. Icardi, maç bitiminde güldüğü bir anı Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Takımına golle dönen yıldız forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde paylaşıldı.

I CARDİ’NİN GÜZEL ANISI

Icardi’nin bu neşeli paylaşımı, Galatasaray camiasında ve futbolseverler arasında sıkça konuşulmaya başlandı. Yıldız oyuncunun sosyal medya etkileşimi, Galatasaray taraftarlarında coşku yaratırken, takımın gelecek maçları için de motivasyon sağlıyor. Futbolseverler, Icardi’nin formunu ve enerjisini desteklemeye devam ediyor.

