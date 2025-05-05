Fenerbahçe, Beşiktaş’a Maçta Kaybetti

FENERBAĞÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile sahasında karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın bu maçı kazanmayı hak etmediğini belirtirken, kendilerinin bu sonuca daha çok layık olduğunu ifade etti.

GALİBİYET İÇİN ÇABA HARCANDI

Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik. Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük” açıklamasında bulundu.

PENALTILAR ÜZERİNE YORUMLAR

Hücumda yeterli performansı gösteremediklerini belirten Mourinho, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Kaybetmeyi hiç hak etmedik. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. İkinci yarıda bu anlamda daha iyiydik. Onlar da iyi savundu, kalecileri iyi kurtarışlar yaptı. Sonucu kontrol etmeyi başardılar” dedi.

LİGİN GİDİŞATI HAKKINDA

Mourinho, ligin geleceği ile ilgili, “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi” ifadelerini kullandı.

PENALTILAR VE ELEŞTİRİLER

Teknik direktör, “Bizim lehimize olması gereken çok net bir penaltı vardı. Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Nesyri’nin verilmeyen penaltısı, puzzle’ın ufak bir parçası. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok. Çok iyi oynamasak da maçı kazanacak yeterli pozisyonları ürettik” diye konuştu.

ZORLUKLAR VE GELECEK SEZON

Mourinho, oyuncuların karşılaştıkları mental zorlukları vurgulayarak, “Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Gerçekten çok büyük ve baş etmesi çok zor. Oyuncular da bunu hissediyor” yorumunda bulundu. Gelecek sezon hakkında ise, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz” dedi.