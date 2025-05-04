Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Bu Akşam

DÜZENLENEN MUHTEŞEM DERBİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası, büyük bir derbiye ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan bu mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Bu sezon derbi galibiyeti elde edemeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek hem şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Öte yandan, sezonun ilk yarısında oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 yenmişti.

FENERBAHÇE’DE EKSİK OYUNCULAR

Fenerbahçe’de, sarı kart cezası nedeniyle Filip Kostic maçta yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in de kadroda olmaları beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde belirlenecek.

BEŞİKTAŞ’IN SON PERFORMANSI

Beşiktaş, Fenerbahçe ile dış sahada gerçekleştirdiği son 5 derbi maçının 3’ünde puan elde etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, 2019-20 sezonundan itibaren Kadıköy’de oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

MUHTEMEL MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, Talisca.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Mert, Svensson, Paulista, Tayyip Talha, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mustafa Erhan.