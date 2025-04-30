Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Hakemi Açıklandı

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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNE HAZIRLIK BAŞLADI

4 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayım sürüyor. Saat 19.00’da başlayacak olan bu önemli karşılaşmayı yönetecek hakemin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Nihayet o açıklama geldi.

HAKEM YASİN KOL OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol atandı. Yasin Kol’un yardımcılık görevlerini Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olarak belirlendi. Diğer önemli maçlarda da hakem atamaları yapıldı. Galatasaray-Sivasspor mücadelesinde Ozan Ergün, Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

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