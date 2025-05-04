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Fenerbahçe – Beşiktaş Maçı Canlı Yayın

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FENERBAHÇE – BEŞİKTAŞ DERBİSİ HEYECANI

Süper Lig’de rekabet, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbiyle devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Kadıköy’deki Ülker Stadyumu’nda siyah-beyazlıları misafir ediyor. Bu önemli karşılaşma saat 19’da başlıyor ve hakem Yasin Kol tarafından yönetiliyor.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

1′ Maç başladı. 13′ Beşiktaş, gole çok yaklaştı! Kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Masuaku’nun şutu az farkla auta gitti.

İLK 11’LER BELİRLENDİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Chamberlain, Amir, Gedson, Rashica, Rafa, Mustafa.

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