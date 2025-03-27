Fenerbahçe, Bodrum FK Hazırlıklarında Sona Yaklaştı

İDMANIN BAŞLANGICI
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde core çalışmalarıyla başladı.
SALONDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Sahada yapılan ısınma seansının ardından, koordinasyon ve çabukluk programları uygulandı. Antrenmanın devamında dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmaları yer aldı.
MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, bugünkü antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını bitirerek maçın oynanacağı kente hareket edecek.