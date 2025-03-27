Gündem

Fenerbahçe, Bodrum FK Hazırlıklarında Sona Yaklaştı

fenerbahce-bodrum-fk-hazirliklarinda-sona-yaklasti

İDMANIN BAŞLANGICI

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde core çalışmalarıyla başladı.

SALONDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Sahada yapılan ısınma seansının ardından, koordinasyon ve çabukluk programları uygulandı. Antrenmanın devamında dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmaları yer aldı.

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, bugünkü antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını bitirerek maçın oynanacağı kente hareket edecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Evi Kontrol Edilen Kadının Altınları Çalındı

Batman'da kalp krizi sonucu vefat eden Sıdıka Ekin'in evinde meydana gelen hırsızlık olayında altın ve televizyon çalındı. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Gündem

Galatasaray Derbi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde antrenman yaparak hazırlıklarına devam etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.