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Fenerbahçe, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

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ANTRENMAN DETAYLARI

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, Can Bartu Tesisleri’nde core çalışmalarıyla başladı. Çalışmalar, sahada ısınma ve koordinasyon programları ile sürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlarla tamamlandı.

MİLLİ TAKIMDAN DÖNEN FUTBOLCULAR

Milli takımdan dönen futbolcular, rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarına katıldı. Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı antrenmanla Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

DİEGO CARLOS’UN DURUMU

Öte taraftan, Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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