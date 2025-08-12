Fenerbahçe Brahim Diaz’ı istiyor

Gündem

TRANSFER ÇALIŞMALARI KIZIŞTI

Fenerbahçe, transfer faaliyetlerinde önemli adımlar atmaya başladı. Son günlerde Skriniar ve Semedo’yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, şimdi de Real Madrid’de oynayan Brahim Diaz’la ilgilendiği yönünde iddialar öne çıkıyor. Diaz’ın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA BİRLEŞTİ

Bu dedikoduların gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe taraftarları, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesaplarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Taraftarlar, Brahim Diaz’ın gönderilerinin altına “Come to Fenerbahçe” mesajları yazarak onun transferini istediklerini belirtiyor.

