Fenerbahçe, Bu Sezon Kupa Kazanamadı

ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ULAŞAMADI

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ile kazandığı şampiyonluğun ardından 11 yıl boyunca Süper Lig’i zirvede bitiremeyen sarı-lacivertli ekip, üst üste dördüncü sezonunu da ikinci sırada tamamladı. 36 lig maçında 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 84 puan toplayan Fenerbahçe, taraftarların tepkisini çekerken, genel kurul üyelerinin imza kampanyası sonucunda başkan Ali Koç, eylül ayında seçimli olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

DERBİ PERFORMANSI SORUNLARLA DOLU

Sezonu zirvenin 11 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bu yılki derbi maçlarındaki performansıyla eleştirildi. Ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, deplasmanda ise Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. İkinci yarıda Galatasaray ile karşılaştığı derbi maçında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de 2-1 mağlup oldu. Ligdeki son derbi müsabakasında evinde Beşiktaş’a kaybeden Mourinho’nun takımı, bu sezon derbi maçlarında galibiyet elde edemedi. 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 5 derbi maçında 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda sadece 2 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

AVRUPADA PENALTILARLA VEDA ETTİ

Fenerbahçe, Avrupa kariyerine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlangıç yaparak İsviçre’nin Lugano ekibini iki maçta da yenerek üçüncü tura geçti. Ancak bu turda Fransa’nın Lille takımıyla eşleşip uzatmalarda yediği golle elenerek UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Bu aşamada 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 10 puan toplamıştı. Sonrasında Belçika’nın Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe, iki maçta da başarılı olamayarak çeyrek final şansını kaybedip Avrupa’ya veda etti.

GEÇMİŞ BAŞARILAR GÖLGESİNDE KALDI

Son 4 sezonda Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu süreçte 1 kez Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. 2022-2023 sezonunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus liderliğinde ligi Galatasaray’ın ardından tamamlayan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nda ise Başakşehir’i 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Ancak son iki sezonu kupasız geçirme başarısızlığı yaşadı.

TRANSFERE RAĞMEN BAŞARI GELMEDİ

Jose Mourinho’nun gelişinden sonra birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, sezon başlangıcında Filip Kostic, Cenk Tosun, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve Youssef En-Nesyri’yi transfer etti. Kış döneminde Anderson Talisca, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ı ekibe katıp, Ognjen Mimovic’in bonservisini alarak Zenit’e kiralık gönderdi. Ligin ikinci yarısına 7 maçlık galibiyet serisiyle başlasa da, lider Galatasaray ile aradaki puan farkını kapatamayıp, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Ligde 29. haftadan sonra zirveyle 3 puana kadar yaklaşan sarı-lacivertliler, 32. haftada Kayserispor ile berabere kaldı ve 34. haftada Beşiktaş’a kaybederek şampiyonluk şansını yitirdi. Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 10, deplasmanda ise 14 puan kaybetti.