Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a verdi

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Cengiz Ünder’in transferini resmi olarak duyurdu. Her iki kulüp de, 28 yaşındaki yetenekli futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralandığını bildirdi. Fenerbahçe, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

CENGİZ ÜNDER’E HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş da Cengiz Ünder’e hoş geldin mesajı gönderdi. Kulübün yaptığı açıklamada, “Beşiktaşımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadeleri yer aldı.

CENGİZ ÜNDER YENİDEN ÇIKIŞ ARAYACAK

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giyen Cengiz, devre arasında Los Angeles FC’ye kiralanmıştı. Toplamda 25 maçta sahaya çıkan futbolcunun sadece 1 gol katkısı oldu. Bu sezon Fenerbahçe’de yalnızca Gençbirliği maçında görev alan Cengiz, artık Beşiktaş formasıyla yarışma şansı bulacak.

KARTAL İŞARETİ İLE PAYLAŞIM YAPTI

Beşiktaş, Cengiz’i sosyal medya hesabında tanıtırken, futbolcunun siyah beyazlıların simgesi olan Kartal işareti yaptığı gözlemlendi.