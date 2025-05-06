Fenerbahçe’de 18 Oyuncu Ayrılıyor

Yönetimde Artan Tepkiler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenilmesinin ardından yönetim ve teknik heyete yönelik tepkiler çoğaldı. Başkan Ali Koç için olağanüstü kongre çağrıları yapılırken, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması için sosyal medya üzerinden de tepkiler devam ediyor.

Gelecek Sezon İçin Planlama

Fenerbahçe, yeni sezon için de ciddi bir planlama süreci başlattı. Takvim kaynaklı haberlere göre, sarı-lacivertli ekipte tam olarak 18 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor. Yönetimin bu “sil baştan” yapılanma planı çerçevesinde ayrılacak futbolcular arasında Dominik Livakovic ve Levent Mercan öne çıkıyor.