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Fenerbahçe’de Ali Koç Tartışması!

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MAÇ SONU SONUÇ VE TEPKİLER

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşılaşarak maçı 3-3’lük eşitlikle tamamladı. Sarı-lacivertli takım, maçı kaybedeceğini düşündüren bir golü 90. dakikada yedi. Bu durum, tribünlerden önce ıslık sesleri yükselmesine neden olurken, daha sonrasında “yönetim istifa” sloganları duyuldu.

HIZLI GELİŞMELER VE AÇIKLAMALAR

Yaşanan bu olayların ardından Fenerbahçe Kulübü’nde hızlı gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç’un istifasıyla ilgili çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı.

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