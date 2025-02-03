Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin Transfer Engeli

FENERBAHÇE’NİN ALAN SAINT-MAXIMIN İLE TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe’nin, sezon başlangıcında Al-Ahli’den kiraladığı Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferi için tüm şartların sağlandığı bildirilmişti. Ancak İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sarı lacivertlilerin bu süreçte çeşitli sorunlar çıkardığı ifade ediliyor. Detaylar ise şu şekilde…

SAINT-MAXIMIN’IN NAPOLİ’YE TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin kiralık oyuncusu Allan Saint-Maximin’in Napoli’ye transferinde önemli gelişmeler ortaya çıkmış durumda. 27 yaşındaki Fransız futbolcunun yanı sıra, oyuncunun haklarını elinde bulunduran Al-Ahli’nin Serie A ekibi ile anlaştığı aktarılıyor. Saint-Maximin’in daha önce olduğu gibi sezon sonuna kadar kiralanması ve maaşının Napoli tarafından üstlenilmesi bekleniyordu. Kanat oyuncusunun Napoli’ye toplam maliyetinin 4 milyon Euro olacağı düşünülmekteydi. Ancak İtalyan medyasına göre, Fenerbahçe bu transferi karmaşık hale getirmiş durumda.

Haberlerde, Napoli’nin Khvicha Kvaratskhelia’nın yerini Saint-Maximin ile doldurma planı yapmasına rağmen, Fenerbahçe’nin sorunlar çıkardığı kaydediliyor. “Fransız oyuncu için Napoli ile Al-Ahli arasında anlaşmaya varılmış, oyuncu takım arkadaşlarına dahi veda etmişti ki Türk kulübünün talepleri doğrultusunda kiralama süreci gecikmeye uğradı.”

NAPOLİ’NİN BASKISI VE BELGE SORUNU

Fotomaç’ta yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe Napoli’den Maximin’in transferi karşılığında bir ücret veya bir oyuncu talep ediyor. Napoli’nin Fenerbahçe’nin bu isteğini reddettiği ve Roma maçının ardından Fransız kanat oyuncusu için görüşmelerin arttığı belirtiliyor. Ayrıca, İtalyan basınında yer alan başka bir iddiaya göre, Napoli’nin İtalya’ya davet ettiği Saint-Maximin’in transferinde belgelerle ilgili sıkıntılar yaşandığı ve bu durumun transfer sürecini karmaşık hale getirdiği bildiriliyor.