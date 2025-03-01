Fenerbahçe’de Anderson Talisca Krizi Patlak Verdi

TALISCA KRİZİ VE MAÇ SONU DURUMU

Fenerbahçe, Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı tepti. Bu maç sonrası sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca’ya yönelik eleştiriler gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın son dakikalarında Talisca’yı oyuna almakla ilgili sert tepkiler aldı. Bu durum, taraftarlar ve futbol camiası arasında yoğun bir tartışma yarattı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ ETKİLER

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda en büyük rakibi Galatasaray ile mücadele etti. Eğer Fenerbahçe kazanmış olsaydı, puan farkını 3’e indirme şansına sahip olabiliyordu. Ancak bu kritik maçtan 0-0’lık sonuçla ayrılması, puan farkının 6’da kalmasına yol açtı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki hedeflerini etkileyebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

TALISCA’NIN OYUNA GİRİŞİ

Maçın 83. dakikasında Anderson Talisca, Edin Dzeko’nun yerine oyuna girdi. Ancak bu geç değişiklik, Fenerbahçe taraftarları ve futbol yorumcuları tarafından eleştirildi. Talisca’nın oyuna alınmasının zamanlaması, takımın performansına dair soru işaretleri doğurdu.