Fenerbahçe’de Edson Alvarez’e Taraftar Tepkisi

MEXİKALI ORTA SAHA AMELİYAT SONRASI TAKIMA DÖNDÜ

Yaşadığı ciddi sakatlığın ardından ameliyat sürecini geride bırakan Edson Alvarez, takımla antrenmanlara başladı ve yeniden formasına kavuştu.

Sahadan uzak kaldığı 2 Şubat 2026 tarihinden sonra, Meksikalı ön libero, 3 aylık bir aranın ardından Başakşehir maçıyla sahalara dönüş yaptı.

MAÇTA PROTESTOYLA KARŞILAŞTI

Alvarez, uzun süreli antrenman eksikliği nedeniyle maça yedek kulübeden başladı; ancak karşılaşmanın son bölümlerinde Fred’in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girişi sırasında ve topla buluştuğu anlarda Edson Alvarez’e ıslıkla tepki gösterdi.

