Tuncay Sonel’in Gülistan Doku Soruşturmasındaki Çelişkili İfadeleri Ortaya Çıktı

TUNCELİ’DE ÇELİŞKİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN AÇIKLAMALAR

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in ifadeleri, çelişkili bir tablo ortaya koydu.

SİM kartın incelemesiyle ilgili olarak tutuklu eski polis Gökhan Ertok, bazı bilgilerin silindiğini ve kartın gönderildiğini belirtti; buna karşın Tuncay Sonel bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

HATIRLAMIYORUM DEDİ

Sonel, Gökhan Ertok ile Doku’nun kaybolmasından sonra birkaç kez telefonda bağlantı kurduğuna dair bulguların ortaya çıkmasının ardından, başlangıçta bu iletişimleri hatırlamadığını ifade etti. Fakat sonrasında çelişkili bir yanıt veren Sonel, “Bu görüşmeler yapıldıysa tamamı kayıp kızımızı bulmak için yapılmıştır. Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da beni sürekli aradıkları için ben bu nedenle söz konusu tarihlerde bizzat şahsen kendim arayarak yakından takip ettim,” açıklamasını yaptı.

DUYGUSAL BİR YANIT

SİM kartının neden usulsüz bir şekilde Gökhan Ertok’a gönderildiğine dair soruya, Tuncay Sonel, “Valiliğin kapısında ablası ağlamaklı feryat eder halde görünce ve ‘savcılığa ulaşamıyoruz, size daha rahat geliyoruz’ deyince biz de insanız. Bazen insan bu tür durumlarda duygularıyla hareket edebiliyor,” yanıtını verdi.

AİLEYİ KORUMAK İÇİN

Gülistan’ın kaybolmasının ardından erkek arkadaşı Zeinal ve ailesinin Antalya’daki 5 yıldızlı otelde geçirildiği süre ise soruşturmada dikkat çeken bir başka konu oldu. Sonel, “Burada amaç aileyi korumaktı, benim herhangi bir şekilde talimatım ve işlemim söz konusu değildir,” dedi.

İTİBAR SUİKASTI KAVRAMI

Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel’in Zeinal Abakarov ile tanışmadığını savundu; “Bir iki kafeye gitmiş olabilir ama asla tanımaz. Çalıştığı yerde denk düşmüş olabilir,” şeklinde konuştu. Oğlunun Gülistan’ı öldürdüğü iddialarına ise “Alçakça bir iftira, itibar suikastı,” ifadesiyle karşılık veren Sonel, “Ben bu olayla ilgili sürekli Aygül Doku başta olmak üzere annesi ve babasıyla muhatap oluyordum. Bunun erkek kardeşleri neden gelip gitmez, merak etmez? Bu konuların da araştırılmasını istiyorum,” diyerek dikkat çekti.