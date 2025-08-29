Fenerbahçe’de Genel Kurul Tarihi Açıklandı

Fenerbahçe’de aktif günler yaşanıyor. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrıldığını duyduğunda büyük bir şok yaşıyor. Aynı gün içinde Kerem Aktürkoğlu’nun transferinin duyurulmasının ardından, sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bu gelişmelerin yanı sıra kulübün resmi internet sitesinden önemli bir duyuru yapıldı.

GENEL KURUL TARİHİ AÇIKLANDI

Kulüpten gelen açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtiliyor. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, kongre 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

KATILIMCI ÜYE SAYISI BELLİ OLDU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, belirtilen gündem maddelerini görüşmek amacıyla, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecektir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268’dir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, giriş kartlarını, soyadlarına uygun müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte isimleri karşısında imza attıktan sonra teslim alabilecektir. Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e kadar yapılabilecektir. Saygılarımızla.”