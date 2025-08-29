Fenerbahçe’de Genel Kurul Tarihi Belli

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe, bu günlerde hareketli dönemler geçiriyor. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığı nedeniyle büyük bir şok yaşarken, aynı gün içinde Kerem Aktürkoğlu transferinin de duyurulması dikkat çekti. Sarı lacivertli takımın, milli oyuncuya 22.5 milyon euro’luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Tüm bu sıcak gelişmeler yaşanırken kulüpten önemli bir açıklama geldi.

GENEL KURUL TARİHİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, kongrenin 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Açıklama kapsamında; “Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.” ifadesi kullanıldı.

KATILIM HAKKI VE KAYIT DETAYLARI

Açıklamada ayrıca, genel kurula katılım hakkı olan üye sayısının 49.268 olduğu belirtildi. Genel kurulda oy kullanmak ve katılmak isteyen üyelerin giriş kartlarını almak için, soyadlarına uygun müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimlerin karşısına imza atarak teslim alacakları vurgulandı. Tüzüğün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için adaylık başvurularının 06 Eylül 2025 saat 18.00’e kadar yapılabileceği ifade edildi. Saygılarımızla.