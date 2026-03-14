Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan Şaşırtan Davranış

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında, Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 yenilerek zor bir gün geçirdi. Bu maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı; yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu, takım otobüsüne binmeyi tercih etmedi.

KEREM’İN AYRILIĞI

Aldığı bilgiye göre, Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında takım arkadaşlarından ayrı olarak Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan ayrıldı. Bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan Aktürkoğlu, devre arasında oyundan alınmıştı.

Fenerbahçe’de yaşanan bu ilginç olayın ardından, Aktürkoğlu’nun yanında Dorgeles Nene, Archie Brown, N’golo Kante, Musaba ve Marco Asensio’nun da stadyumu kendi araçlarıyla terk ettiği gözlemlendi.