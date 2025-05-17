Fenerbahçe’de Kongre Tartışmaları Devam Ediyor

KONGRE TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki kongre tartışmaları giderek alevleniyor. Yönetim Kurulu, Cuma günü yaptığı toplantıda, eylül ayı içerisinde seçimli bir kongre gerçekleştirme kararı aldı. Ancak sarı-lacivertli taraftarlar ve taraftar dernekleri, daha erken bir tarihte olağanüstü kongre yapılması için kampanya başlattı. Fenerbahçe’de bu kongre kararı için yaklaşık olarak 9 bin imza gerektiği belirtilirken, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından başlatılan ‘Geleceğe İmza’ kampanyasının etkili olduğu, istenen sayıya ulaşılması noktasında ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor.

Kongre ile ilgili tartışmalar devam ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’tan dikkat çeken bir hareket geldi. Oda TV’de yayınlanan habere göre; Koç ve beraberindeki yöneticiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek, burada imza toplanmasına yönelik dernek başkanı Emrah Tunay’a sert bir şekilde tepki gösterdi. Koç’un Tunay’a “Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?” dediği iddia edilirken, aradaki tartışma, çevredeki taraftarların müdahalesiyle son buldu.