Fenerbahçe’de Levent Mercan Sakatlık Geçirdi

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı 4-1’lik skorla galip geldiği maçın ilk yarısında Levent Mercan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, devre arasında bek oyuncusunu kadrodan çıkardıktan sonra kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.
LEVENT MERCAN’IN SAKATLIĞI
Sarı-lacivertli kulüp, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.