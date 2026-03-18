Fenerbahçe’de Levent Mercan Sakatlık Geçirdi

fenerbahce-de-levent-mercan-sakatlik-gecirdi

Fenerbahçe’nin Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı 4-1’lik skorla galip geldiği maçın ilk yarısında Levent Mercan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, devre arasında bek oyuncusunu kadrodan çıkardıktan sonra kulüpten konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

LEVENT MERCAN’IN SAKATLIĞI

Sarı-lacivertli kulüp, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan’ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İranlı Yetkili Ali Laricani İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İsrail, suikast listesindeki İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığını ve öldüğünü bildirdi. İran ise durumu doğruladı, İsrail görüntü yayınladı.
Gündem

Sultangazi’de Pompalı Tüfekle Dehşet Anları Yaşandı

Sultangazi'de 42 yaşındaki bir kadın, eski sevgilisinin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı kameralara yansırken, kadın tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Gündem

Enerji Bakanı Bayraktar’dan Doğalgaz ve Elektrik Fiyatları Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları için yeniden değerlendirme yapılacağının sinyalini verdi.
Gündem

Fatih’te Trafiğe Kapatılacak Yollar Belirlendi

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Meydanı ve çevresindeki yollar, bugün saat 16.00'da trafiğe kapatılacak.
Gündem

İsrail, İran İstihbarat Bakanı’nı Vurduklarını Duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Katz, gerçekleştiren bir saldırı sonucunda İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.