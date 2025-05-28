Fenerbahçe’de Mourinho İle Yollar Ayrıldı

JOSE MOURINHO’NUN AYRILIĞI YAKINDA GERÇEKLEŞEBİLİR

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırma aşamasına geldi. Atakaş Hatayspor’a karşı alınan farklı mağlubiyet sonrası sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktöre olan güvenin tamamen kalmadığı öne sürüldü. Yeni hoca adayları değerlendirilirken, Edin Terzic’in ön plana çıktığı ifade ediliyor.

KOÇ’UN TAZMİNAT ENDİŞESİ

Galatasaray’a şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Milliyet’in aktardığına göre, Jose Mourinho’nun Hatayspor maçındaki tercihlerinin ardından kredisi tükenmiş durumda ve “Artık gitmek istiyor” yorumları gündeme geldi. Fenerbahçe’nin Mourinho ile yollarını ayırmamasının nedeninin ise 14 milyon euroluk tazminat olduğu belirtiliyor. Mourinho, tazminatını almadan ayrılmayı düşünmezken, Başkan Ali Koç bu bedeli ödemekten kaçınıyor.