Fenerbahçe’de Mourinho’nun Yerini Biri Alacak

FENERBAHÇE’DE TEPKİLER ARTIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32’nci haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı. Bu sonuç, hem yönetim hem de teknik direktör Jose Mourinho için büyük tepkilere yol açtı. Taraftarlar, takımda değişim yapılması gerektiği çağrısında bulunuyor. Mourinho ile devam edilip edilmeyeceği ise sezon sonunda netlik kazanacak.

MOURINHO’NUN YERİNE KİMLER ADAY?

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile yollarını ayırması durumunda, onun yerini alacak yeni ismin kim olacağı büyük bir tartışma konusu haline geldi. Portekizli teknik adamın koltuğu için dört aday üzerinde durulduğu iddia edildi. Bu isimlerden biri ise Carlo Ancelotti olarak öne çıkıyor. Deneyimli teknik adamın sezon sonunda Real Madrid’den ayrılacağı konuşuluyor ve bu durum, Ancelotti’nin Fenerbahçe’nin başına geçebileceği spekülasyonlarını artırıyor.