Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

GENEL KURUL TOPLANTISI TARİHLERİ

Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını 13-14 Eylül’de gerçekleştirecek. Eğer bu tarihlerde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, genel kurul, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında düzenlenecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündemle toplanacak.

GENEL KURULA KATILIM HAKKI

Açıklamada, olağanüstü genel kurula katılma hakkına sahip olan üye sayısının 49 bin 268 olduğu belirtildi.

SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe’deki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte mevcut başkan Ali Koç’un, kongre sürecinde iletişim çalışmalarını yapacağı X hesabı duyuruldu. Böylece Ali Koç’un seçim çalışmaları resmen başlamış oldu.