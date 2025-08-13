Fenerbahçe’de Sakatlık! Duran Çıktı

FENERBAHÇE, FEYENOORD MAÇINDA SAKATLIK YAŞADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş maçında Hollanda’nın Feyenoord takımı ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda bu kez ev sahipliği yaptı.

JHON DURAN SAKATLANDI, TALISCA OYUNA GİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir sakatlık durumu yaşandı. Fenerbahçe’nin golcüsü Jhon Duran, 60. dakikada sakatlandı ve yerde kaldı. 62. dakikada ise yeni transfer Anderson Talisca oyuna dahil oldu. Duran’ın durumunun takım üzerindeki etkisi merak ediliyor.