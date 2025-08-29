Fenerbahçe’de Seçim Tarihi Açıklandı

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Fenerbahçe, son günlerde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılışının etkisiyle şok içinde kalırken, aynı gün içerisinde Kerem Aktürkoğlu transferinin duyurulması dikkat çekti. Sarı lacivertli kulüp, milli oyuncu için 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Tüm bu sıcak gelişmelerin üzerine kulüpten önemli bir açıklama geldi.

GENEL KURUL TARİHİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, kongrenin 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adresindeki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik alanında eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilecektir.” denildi.

MÜŞTERİ KATILIM HAKKI VE İMKANLARI

Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan üye sayısı 49.268 olarak açıklandı. Toplantıya katılacak olan üyelerin, giriş kartlarını almak için soyadlarına uygun müracaat masalarına gitmeleri gerektiği ifade edildi. Üyeler, kimlik kartlarıyla birlikte listelerdeki isimlerini imzalayarak kartlarını teslim alabilecek. Ayrıca, Tüzüğün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e kadar yapılabileceği bildirildi. Saygılar.