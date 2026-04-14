Fenerbahçe’de Skriniar İçin Acil Tedbir Planı

fenerbahce-de-skriniar-icin-acil-tedbir-plani

FENERBAHÇE’DE KRİTİK SAKATLIK GELİŞMESİ

Fenerbahçe, Milan Skriniar için alarm durumuna geçti. Slovak futbolcunun, bu Cuma Kadıköy’de gerçekleştirilecek Rizespor karşılaşmasında forma giymesi için özel hazırlıklar yapılıyor.

Kırmızı-beyazlı takımın Kayseri’de oynadığı maçta sahaya ilk 11’de çıkan Skriniar, ilk yarıda oyunda kaldı. Fakat deneyimli savunmacının artan ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve devre arasında oyundan alındı.

MİLAN SKRİNIAR İÇİN TEMKİNLİ KONTROLLER

Kulüp sağlık ekibi, Skriniar ile ilgili ölçülü bir yaklaşım benimsedi. Yıldız futbolcunun bazı antrenmanlarda tedbir amacıyla yer almayacağı, daha çok maçlara odaklanacağı bilgisi edinildi.

SEZON SONUNA KADAR SAHADA OLMAK İSTEYEN SAKAT OYUNCU

31 yaşındaki futbolcu, sakatlığı dolayısıyla milli arada ülkesine gitmiş, ancak sahada yer almamıştı. Adductor kas yırtığı yaşayan Skriniar’ın, sezonun tamamlanmasına kadar en fazla sayıda maçta görev almak istediği, asıl tedavisinin ise sezon bitiminde gerçekleştirileceği bildirildi.

Gündem

Yeşil Kundura Konkordato Sürecinde İflas Etti

Yeşil Kundura adıyla bilinen köklü Türk ayakkabı markası HK Kundura, iflas başvurusu yaptı ve faaliyetine son verdi.
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Gülistan Doku Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü ve tüm iddiaların derinlemesine araştırıldığını bildirdi.
Gündem

Kerem Aktürkoğlu Baba Olacağını Duyurdu

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile baba olacağını duyurdu. Aktürkoğlu, heyecanını paylaşarak, herkese böyle bir mutluluk dilediğini belirtti.
Gündem

Mplus Türkiye Yapay Zeka İle Müşteri Taleplerini Yönetiyor

Marka tercihlerinde müşteri deneyiminin önemi artarken, Mplus Türkiye, yapay zeka ile müşteri taleplerinin büyük bir kısmını etkili bir şekilde yönetiyor ve iş gücünde önemli optimizasyonlar sağlıyor.
Gündem

Avrupa Fonlarının Dijital Oyun Sektörüne Artan Yatırımları

Türkiye merkezli oyun şirketleri, Avrupa yatırım fonlarının dijital oyun sektörüne ayırdığı büyük bütçelerle hızla büyüme gösteriyor.