“Fenerbahçe’de Tansiyon Yükseldi!”

MAÇIN GERİLİM DOLU ANLARI

Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında Başakşehir, Fenerbahçe’yi ağırladı. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısında tansiyon oldukça yükseldi. Fenerbahçe’nin önemli oyuncuları Dusan Tadic ve Anderson Talisca arasında bir tartışma meydana geldi.

OYUNCULAR ARAYA GİRİYOR

Tadic, yaşanan bir pozisyonun ardından Talisca’nın üzerine doğru yürümek istedi. Ancak, sarı-lacivertli takımdan diğer oyuncular hemen araya girdi ve gerginliğin daha fazla tırmanmasını engelledi. Bu anlar, maça damgasını vurdu.