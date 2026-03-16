Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Belirsizleşiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de yaşadığı puan kayıplarıyla birlikte lider Galatasaray’ın 7 puan gerisine düştü. Bu durum, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceği hakkında tartışmalara yol açtı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile bir araya gelerek takımın mevcut durumunu masaya yatırdı. Yapılan toplantının ardından yönetim, teknik heyetle devam etme kararı aldı. Ancak, kötü sonuçların devam etmesi halinde Tedesco ile yolların ayrılabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

OLASI AYRILIKTA İLK ADAY AYKUT KOCAMAN

Yönetimin olası bir ayrılık durumunda aklındaki ilk isim Aykut Kocaman olarak değerlendiriliyor.

KOCAMAN’DAN AÇIKLAMA!

Daha önce Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkında düşüncelerini paylaşan Kocaman, “Fenerbahçe’nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.