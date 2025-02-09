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Spor

Fenerbahçe’deki 5 Transfer Konusu Açıklandı

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SAKATLIKLAR VE TRANSFER DURUMU

Peş peşe gelen sakatlıkların ciddi sorunlara yol açtığı stoper ve sol bek pozisyonlarına yeni oyuncu alımı yapılmayacak. Mourinho, mevcut oyuncuların yeterli olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, yeni sağ bek Mimovic’in kiralık olarak verileceği bilgisi de geldi. Bright Osayi-Samuel’in sözleşmesini yenilememesi nedeniyle Türkiye’deki maçlarda forma giymeyeceği iddiasının kesinlikle doğru olmadığı ifade ediliyor.

KADRO TAKVİYELERİ VE TARAFTARIN SORULARI

Fenerbahçe, kış transfer döneminde on numara pozisyonuna Anderson Talisca, stoperlere Milan Skriniar ve Diego Carlos ile sağ bek pozisyonuna Ongjen Mimovic’i kadrosuna katmayı başardı. Ancak, taraftarların zihinlerini meşgul eden 5 önemli soru ortaya çıkıyor. Bu sorulara yanıt almak amacıyla sarı lacivertli kulübün yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdik ve yanıtlar için detaylı bilgi aldık.

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