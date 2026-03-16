Fenerbahçe’den Archie Brown İçin Transfer İddiası

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin sol bek oyuncusu Archie Brown ile ilgili ilginç bir transfer dedikodusu ortaya çıktı.

ATLETICO MADRID’DEN BROWN’A KANCA

İtalya’nın önde gelen spor yazarlarından Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bek Archie Brown’un performansını takip ediyor. İspanyol kulübünün, Brown’u sezon sonuna kadar detaylı bir şekilde izleyeceği ve bu süreçte transfer konusunda adım atmayı planladığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz döneminde Gent’ten 8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe’ye katılan Brown, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Oyuncu, forma giydiği 30 karşılaşmada 4 gol atarken, 6 asist performansı sergiledi.

