Fenerbahçe’den Ayrılan J. Mourinho Gitti

Fenerbahçe’nin gönderdiği teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’dan ayrıldı. Portekizli teknik adam, havalimanında görüntülendiği anlarda yalnız başına İstanbul’u terk etmesi dikkat çekti. İmza için geldiğinde binlerce taraftar tarafından karşılanan Mourinho’nun bu veda şekli, medyada yer buldu.

YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını dün açıkladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Fenerbahçe, Jose Mourinho’dan Ayrıldı

Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan sessizce ayrıldı. Uğurlamaya kimsenin katılmaması dikkat çekti. Durumla ilgili detaylar belli oldu.
