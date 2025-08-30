Spor

Fenerbahçe’den Ayrılan J. Mourinho Gitti

TEKNİK DİREKTÖRÜN AYRILIĞI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adam, İstanbul’dan ayrılırken havalimanında görüntülendi. Mourinho’nun imza için geldiği dönemde binlerce taraftar tarafından karşılanması dikkat çekerken, şimdi yalnız bir şekilde ayrılması dikkatleri üzerine çekti.

RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Mourinho ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

