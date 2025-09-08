Spor

Fenerbahçe’den Beşiktaş’a Cengiz Ünder Kiralandı

fenerbahce-den-besiktas-a-cengiz-under-kiralandi

FENERBAHÇE’DEN BEŞİKTAS’A KİRALIK TRANSFER

Fenerbahçe, hücum oyuncusu Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertliler tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz” ifadesine yer verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN DA DUYURU

Beşiktaş kulübü de kendi transfer açıklamasında, “Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” şeklindeki ifadelere yer verdi.

