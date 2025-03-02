Fenerbahçe’den Edip Akbayram’a Duygusal Anma

EDİP AKBAYRAM’IN HATIRASI YAŞATILIYOR

Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata veda etti. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından usta sanatçının anısını yaşatmaya karar verdi. Maçın ardından Fenerbahçe’nin evinde kazandığı bu özel karşılaşmada Edip Akbayram’ın “Çocuklar İnanın” adlı şarkısı yankılandı.

FENERBAHÇE’DEN ANMA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, bu anlamlı anma etkinliğiyle birlikte Edip Akbayram’ın mirasını ve müziğini unutturmamak için bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçının anısına yapılan bu saygı duruşu, futbolseverler arasında duygusal anlara neden oldu.