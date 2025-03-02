Fenerbahçe’den Edip Akbayram İçin Anlamlı Jest

EDİP AKBAYRAM’IN HATIRASI YAŞATILDI
Türk müziğinin büyük ismi Edip Akbayram, hastanede aldığı tedavi sürecinde 75 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Fenerbahçe, Antalyaspor karşısındaki galibiyetinin sevinciyle, ünlü sanatçının anısını tazeledi. Fenerbahçe’nin evinde gerçekleştirdiği maçın sonunda, Edip Akbayram’ın sevilen eseri “Çocuklar İnanın” çalındı.
FENERBAHÇE’DEN DUA VE BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI
Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarında Edip Akbayram’a yönelik anlam dolu bir paylaşım yapıldı. “Çocuklar inanın, inanın çocuklar🙏” ifadeleriyle sanatçının anısına gönderme yapıldı. Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.