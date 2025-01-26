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Spor

Fenerbahçe’den Göztepe Maçına Özel Galibiyet Primi

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FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ SÜRPRİZ KARAR

Trendyol Süper Lig kapsamında Fenerbahçe, kendi sahasında Göztepe ile karşılaşacak. İzmir’de oynanan ligin ilk yarısındaki maç 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu zorlu saha mücadelesi öncesi dikkat çekici bir adım atmış durumda.

FUTBOLCULARA PRİM DAĞITILACAK

Sözcü’nün yaptığı habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Göztepe maçı için prim dağıtma kararı alıyor. Sarı-lacivertli takımın oyuncuları, galip gelmeleri durumunda 500 bin dolar kazanacakları yönünde bilgiler geliyor. Bu durum, takıma ekstra motivasyon sağlayabilir.

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