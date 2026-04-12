Fenerbahçe’den Kayserispor Galibiyeti: Skriniar’ın Durumu Açıklık Kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Zecorner Kayserispor’u deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, “Savunma güvenliği önemli. Kayserispor asla pes etmeyen bir takım. Antrenmanlarda çalıştığımız için mi aldık bu sonuçları, bilmiyorum, önemli de değil. Önemli olan atak da beraber, savunma da beraber.” ifadelerini kullandı.

SKRİNİAR’IN DURUMU HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Skriniar’ın durumuna da değinen Tedesco, “Plan, Skriniar’ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor.” açıklamasında bulundu. Fenerbahçe, bu sonuçla Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

