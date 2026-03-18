Fenerbahçe’den Takım İçi Diyaloglara Açıklık Geldi

Fenerbahçe Kulübü’nde dikkat çeken bir gelişme meydana geldi. Fenerbahçe, Süper Lig’in 22’nci haftasında 14 Şubat 2026 tarihinde Trabzonspor ile oynayıp 3-2 kazandığı maçın dönüşü sırasında yaşandığı öne sürülen takım içi konuşmalara dair açıklama yaptı. Kulüpten gelen duyuruda, futbol A takımı içindeki bir iletişimin medyada farklı bir niyetle yansıtıldığı ifade edildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Kamuoyunun Dikkatine” başlığıyla yapılan bilgilendirmede, son günlerde kamuoyuna yansıyan ve bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyalogların, bağlamından koparılıp başka bir amaçla sunulduğu vurgulandı. Söz konusu diyaloğun, oyuncular arasında gerçekleşmiş ve profesyonel futbolun doğasına uygun doğal bir iletişim örneği olduğu belirtildi. Bu tür sohbetlerin ve bazen espri niteliğindeki konuşmaların olağan olduğu kaydedildi.

TAKIM BİRLİĞİ VURGUSU

Ayrıca, bu tür anlık diyaloglar üzerinden takım hakkında farklı anlamlar çıkartmanın futbolun doğasına aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz” denildi. Takımın sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının önemini birçok kez gösterdiği aktarıldı.

PRİM SİSTEMİNE DİKKAT

Fenerbahçe’nin, teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle birlikte bir bütün olduğu, bu bütünlüğü hedef alan girişimlere izin verilmeyeceği açıklandı. Ayrıca, kulüpte planlı bir prim sisteminin uygulandığı, bu sistemin oyuncularla karşılıklı mutabakatla belirlendiği ve ödemelerin zamanında, eksiksiz yapıldığı belirtildi.

AİLE İÇİ KONUŞMALARIN GÜVENLİĞİ

Son olarak, futbol takımının odak noktasının teknik direktör Domenico Tedesco’nun liderliğinde gelecek maçlar ve hedefler doğrultusunda mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürmek olduğu vurgulandı. Kulübün, hoca ve oyunculara olan inancının ve desteğinin tam olduğu ifade edildi.