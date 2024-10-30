Fenerbahçe’den Transfer Hamlesi! Angelino Gündemde

ARA TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Fenerbahçe, ocak ayında gerçekleştireceği transfer çalışmalarıyla ilgili planlarını hızlandırıyor. Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmayı hedeflediği önemli isimler üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bu bağlamda, Galatasaray’da geçtiğimiz sezon forma giyen bir yıldızın Fenerbahçe’nin transfer gündemine girdiği ifade ediliyor.

LİGDEKİ PERFORMANSLARI ÜZERİNE

Trendyol Süper Lig’de 3. sırada bulunan Fenerbahçe, bu sezon 9 maçta 6 galibiyet elde etti. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, devre arasına kadar puan kaybı yaşamadan zirve ile farkı kapatmayı hedeflediği biliniyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken yönetim de transfer dönemine odaklanmış durumda. Ara transfer dönemi için önemli isimlerle irtibat kurulduğu belirtiliyor.

SOL BEK POZİSYONU İÇİN ARAYIŞ

Fenerbahçe’nin en büyük ihtiyaçlarından biri de sol bek pozisyonu. Jayden Oosterwolde’nin sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye yapma kararı alındı. Mourinho’nun, sol tarafa oyuncu talebinde bulunduğu ve Filip Kostic’i ön bölgede değerlendirmek istediği dile getiriliyor. Yönetim, sol bek için birçok isimle görüşme halinde ve gündeme sürpriz bir futbolcu geldi.

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Angelino’yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Roma forması giyen Angelino’nun, sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin olumlu görüşlerin bulunduğu öne sürülüyor. İtalyan ekibi Roma’nın, Angelino ile yollarını ayırma kararı aldığı ve bu ismi ocak ayında kiralık olarak göndermeyi planladığı vurgulanıyor. Ayrıca, 27 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye dönüş için istekli olduğu belirtiliyor. Roma’nın, Angelino’yu kiralık olarak göndermesi durumunda herhangi bir ücret talep etmeyeceği ifade edildi. Angelino transferine dair gelişmelerin önümüzdeki 2-3 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.