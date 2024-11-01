Fenerbahçe’den Transfer Operasyonu Hazırlığı Başladı

FENERBAHÇE’DE HEYECAN YARATAN TRANSFER HAZIRLIĞI

Fenerbahçe’nin tarihine geçecek bir transfer harekâtına hazırlandığı duyuruldu. Sezonun başında “Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak” diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi, ocak ayında daha büyük bir operasyon için kolları sıvadı. Kanarya’nın transfer listesinde yer alan dünya çapında yıldız oyuncular belli oldu ve bu durum sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

ARA TRANSFERDE ÇOK AGRESİF BİR YAKLAŞIM

Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirmeye kararlı. Sezonun başında Jose Mourinho’nun liderliğinde yıldızlarla dolu bir kadro oluşturan yönetim, ara transferde de etkili hamleler yapmayı planlıyor. Mevcut kadro alternatiflerine rağmen, Süper Lig ve Avrupa Ligi hedefleri için yeni hücum yıldızlarıyla taraftarları coşturmak öncelikli amaç. Bu doğrultuda öncelikli hedefler arasında bulunan oyuncular ise şimdiden netleşti.

HEDEFTEKİ YILDIZLAR

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Boca Juniors’ın 22 yaşındaki yeteneği Cristian Medina ile orta saha takviyesi yapmayı hedefliyor. Ayrıca Fenerbahçe yönetimi, hücum hattında da önemli hamleler yapmayı planlıyor. Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için ciddi bir takip sürdürülürken, camianın gözde oyuncusu Arda Güler için de Real Madrid’in kararının beklenmesi dikkat çekiyor. Real’in ‘Kiralık’ kararı alınır alınmaz bir hamle yapılacak. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe, Türkiye’deki kariyerinde iz bırakan Anderson Talisca’yı da dikkatle takip ediyor. Ali Koç’un Suudi Arabistan ile olan iyi ilişkileri, Dybala veya Arda Güler transferi gerçekleşmezse Brezilyalı yıldız için çok güçlü hamleler yapılabileceği iması veriyor.