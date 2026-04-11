Fenerbahçe’den Transfer Planlarına Dair Açıklamalar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer planları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

MAAŞ DÜZENİNE DİKKAT!

Futbol sektörü üzerine konuşan Ertan Torunoğulları, mevcut maaş düzeylerinin düşmesi gerektiğini belirtti. “Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında uzun süre bulunduk ve birçok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis bedellerinde düşüşe gidiliyor. Kulüplerin ekstra gelirleri olmadığı için futbolcu maaşlarını ödemekte zorluk yaşıyorlar. Hollanda’da 35 yıldır yaşıyorum ve bu sektörün içindeyim. Şu an Avrupa ülkelerinde özellikle belli bir yaşa gelmiş oyuncuların maaşlarında düşüşler yaşanıyor. Arabistan ve Dubai’de de bulunduk. Görüştüğümüz kulüp başkanları artık büyük transferler yapmayacak ve maaş ödemeyecekleri yönünde karar aldı. Dünyada maaşlar ciddi oranda arttı; özellikle Türkiye’de, dört büyük kulübün ödediği maaşlar, İngiltere haricinde Avrupa’da hiçbir kulüp tarafından ödenmiyor. Maaş kotası uygulamalıyız, aksi takdirde 3-5 yıl içinde Türkiye’de de maaşların ödenemeyeceği bir duruma gelebiliriz.” şeklinde görüş bildirdi.

ÇÖZÜM GEREKİYOR

Futbolcuların Türkiye’de yüksek maaş taleplerinden bahseden Torunoğulları, “Bu konuda kulüp ve federasyon olarak çözüm üretmemiz şart. Futbolun marka değeri ve televizyon gelirleri belli. Geçmiş yıllara göre gerileme yaşadık. Ekstra gelirler sağlanamadığı takdirde, kulüpler maaşları ödemekte zorlanabilir. Örneğin transfer görüşmelerinde “alın” önerisi geldiğinde, bu yeterli olmuyor. Almanya’da yıllık 2 milyon Euro kazanırken Türkiye’ye gelen bir oyuncu, burada net 5 milyon isteyebiliyor. Bu durumu aşmak için kararlı bir politika izlememiz şart; aksi takdirde işimiz oldukça zor.” ifadelerini kullandı.

HAZİRAN KAMPINA HEDEFLİ GİDİŞ

Transfer çalışmalarına da değinen Ertan Torunoğulları, “Uzun vadeli düşünüyoruz. Bizden önce birçok yönetici görev yaptı, bizden sonra da devam edecek. Fenerbahçe’deki transfer çalışmaları asla bitmez. Bizim planlamamız mevcut ve görüştüğümüz oyuncular var. Mayıs ayında değerlendirme yapacağız; tüm süreçler normal giderse haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmeyi hedefliyoruz.” dedi.

FORVETLER İLE İLERLEME VAR

Golcü transferine değinen Torunoğulları, “Görüşmelerimiz sürüyor. Çok iyi forvetlerle iletişim halindeyiz. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa, haziran ayında yeni transferlerimizle birlikte sahada olacağız.” açıklamasında bulundu.