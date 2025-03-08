Fenerbahçe’den Uzak Doğu’ya Transfer Hamlesi

CENK TOSUN HAKKINDA SÜRPRİZ GELİŞME

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Rangers’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sene için planlamalara erken başlayan sarı-lacivertliler, sezonun başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun hakkında beklenmedik bir transfer iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Sky tarafından yayımlanan habere göre, Japon kulübü Urawa Red Diamonds, 33 yaşındaki forvetle ilgileniyor.

Japon ekibinin Cenk Tosun için görüşmelere başladığı ve taraflar arasında temasların devam ettiği ifade ediliyor.

Cenk Tosun’un Japonya’ya transferinin gerçekleşebilmesi için bazı mali engellerin aşılması gerektiği vurgulanıyor. Bunun yanı sıra Japonya’da transfer döneminin 26 Mart’ta sona ereceği bilgisi veriliyor. Fenerbahçe’de bu sezon boyunca 17 maçta görev alan Cenk Tosun, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.